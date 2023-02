Christine Oro Saavedra hat rund 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Verfahrenstechnik. Saveedra studierte in Lüneburg Wasser- und Bodenmanagement und absolvierte Ihren Abschluss in Bolivien. Im Anschluss hieran war sie im Bereich Umweltberatung (Bergbausektor) tätig. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland 2008 war sie in mehreren Funktionen im Bereich Wasser-/Abwassertechnik tätig. Als Projektleiterin realisierte sie mehrere Projekte zur Abwasserbehandlung von der Planung bis zur Fertigstellung.

2015 wechselte sie zu Bayer Technology Services, wo sie im Bereich „Reliability & Maintenance“ als Beraterin tätig war. Hier entwickelte und implementierte sie unter anderem das Konzept einer Trainingsakademie für „Reliability and Maintenance“. Saavedra wechselte 2018 an den Bayer-Standort in Bergkamen und übernahm die Leitung der Werkstätten im Bereich Wartung und Instandhaltung, wo sie sich stark für innovative Konzepte wie Augmented Reality, IOT und Zustandsüberwachung einsetzt.