Das weiß man auch bei der Mahlo GmbH + Co. KG, einem der weltweit führenden Hersteller von Mess-, Regel- und Automatisierungssystemen für die Textil- und Veredelungsindustrie sowie den Beschichtungs-, Folien- und Papierbereich. Dort, genauer am Hauptsitz im niederbayrischen Saal an der Donau, ist das Mazak-Bearbeitungszentrum schon länger bei der Komponentenfertigung im Einsatz.

Die Be- und Entladung erfolgte von Anfang an manuell. Tatsächlich ist, was hier zunächst eintönig erscheint, aus technischer Sicht ein so komplexer Prozess, dass seine Automatisierung lange schwerfiel. „Mit Robotern hatten wir bisher nicht viel am Hut“, gibt Robert Schottenhammer, bei Mahlo zuständig für die mechanische Teilefertigung, denn auch unumwunden zu. Dennoch machte sich das Traditionsunternehmen 2021 auf die Suche nach einer geeigneten Lösung, um die Effizienz bei der Bestückung der Drehmaschine zu steigern. Fündig wurden sie ganz in der Nähe: beim Sondermaschinenbauer RILE Roboter und Anlagentechnik in Deggendorf, nur rund 100 Kilometer vom Mahlo-Firmensitz entfernt.