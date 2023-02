Industrial Ethernet weist nach wie vor das größte Wachstum auf und macht nun 66 % aller neu installierten Knoten aus (65 % im Vorjahr). Feldbusse liegen bei 27 % (28 % im Vorjahr), während der Marktanteil von Wireless-Netzwerken weiterhin bei 7 % liegt. PROFINET und EtherNet/IP teilen sich mit jeweils 17 % Marktanteil den ersten Platz. EtherCAT holt kräftig auf und liegt jetzt bei 11 %.

HMS Networks stellt die jährliche Marktanalyse für industrielle Netzwerke vor, bei der neu installierte Knoten im Rahmen der Fabrikautomatisierung weltweit im Vordergrund stehen. Als unabhängiger Anbieter von Lösungen im Bereich der industriellen IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) hat HMS einen umfassenden Einblick in den Markt der industriellen Netzwerke. Die Studie für das Jahr 2022 enthält geschätzte Marktanteile und Wachstumsraten für Feldbusse, Industrial Ethernet und Wireless-Technologien.

In der Studie kommt HMS zu dem Schluss, dass der Markt für industrielle Netzwerke weiterhin wächst und erwartet im Jahr 2022 insgesamt ein Marktwachstum von voraussichtlich +8 %, was die anhaltende Bedeutung der Netzwerkkonnektivität in Fabriken bestätigt.