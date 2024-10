Machine Vision : Rutronik beteiligt sich am KI-Spezialisten collective mind

Rutronik erwarb eine 30-prozentige Beteiligung am IT-Experten collective mind GmbH. Damit möchten beide Unternehmen ihre Stärken in der Bauteiledistribution sowie in der automatisierten Bildbearbeitung für KI-Lösungen bündeln.