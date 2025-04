Kontron ist der weltweit einzige europäische Produzent von 5G-Modulen. Diese Entwicklung wird durch die im September 2024 angekündigte Strategie von Kontron unterstützt, 5G-Module vollständig in Europa zu entwickeln und zu fertigen. Kontron gewährleistet die Einhaltung der strengsten europäischen Vorschriften in einer Zeit, in der Herkunft und Sicherheit von Technologie immer wichtiger wird. Dieser Schritt fördert die technologische Unabhängigkeit Europas und erhöht die Stabilität der Lieferkette.

Es wird erwartet, dass der Markt für 5G-Automobil-NAD-Module bis 2030 ein kumuliertes Volumen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Kontron ist gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach Elektrifizierung, Konnektivität und Automatisierung von Fahrzeugen zu bedienen. Dieser Vertrag festigt die Rolle von Kontron in der globalen Automobil-Lieferkette und stärkt den Ruf des Unternehmens für technologische Exzellenz und kundenorientierte Innovation. Während sich die Branche weiterentwickelt, werden die Lösungen von Kontron auch weiterhin dazu beitragen, die Sicherheit, Effizienz und das allgemeine Fahrerlebnis zu verbessern.