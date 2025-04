Erster Baustein der Partnerschaft ist eine Investition von KPMG in den KI-Fonds von Merantix Capital und damit in KI-Unternehmen in der Pre-Seed- und Seed-Phase. Das Portfolio des Fonds umfasst eine breite Palette an technologischen Lösungen für verschiedene Branchen wie das Gesundheitswesen und die Fer­tigungsindustrie. Es ergänzt zudem die Leistungen von KPMG beispielsweise in den Bereichen ESG, Cybersicherheit und Recht.

Den zweiten Baustein der Partnerschaft bildet die Zusammenarbeit von KPMG und Merantix Momentum, die auf KI-Lösungen spezialisierte Beratung der Merantix Gruppe. Ziel ist es, die Stärken der beiden Unterneh­men zusammenzubringen und gemeinsam neue Projekte und Anwendun­gen zu identifizieren, um für Kunden in allen Aspekten von KI Mehrwert zu schaffen.

Im Rahmen des dritten Bausteins arbeiten KPMG und Merantix auf verschiedenen Plattformen zusammen, um KI-Innovationen in Deutschland und Europa zu fördern. Als Mitglied des Merantix AI Campus in Berlin wird KPMG zum größten KI-Hub in Europa mit 80 Unternehmen und mehr als 200 Ver­anstaltungen pro Jahr beitragen. Darüber hinaus wird KPMG Partner des AI House, einer globalen Platt­form zur Zukunft von KI, die im Januar in Davos stattfindet.