Die Endkunden, die Wetterradarsysteme von Leonardo im Einsatz haben, sind in erster Linie nationale Wetterdienste, aber auch Flughäfen und das Militär. Die Systeme werden nicht nur für die allgemeine Wettervorhersage genutzt, sondern unterstützen zum Beispiel in der Karibik dabei, die Bewegungen von Hurrikanen zu berechnen. So kann abgeleitet werden, welche Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind und ob bestimmte Gegenden ggf. evakuiert werden müssen. In Regionen, wo es ergiebig schneit, ermöglichen die Systeme rasche Entscheidungen darüber, welche Straßen gesperrt werden sollen.

Leonardo bietet zudem ein mobiles System an, das verwendet werden kann, die lokalen Wetterbedingungen rasch vorhersagen zu können. Das kann beispielsweise bei der Formel 1 hilfreich sein, wo auf Basis der Daten der Messstation entschieden wird, ob (bei sich verändernden Wetterbedingungen) andere Reifen zum Einsatz kommen sollen. Auch im Untertageabbau ist das System nützlich, um bei extremen Wetterbedingungen schnell entscheiden zu können, die Arbeiter rechtzeitig aus einer Mine zu evakuieren. Ebenso haben Institutionen und universitäre Einrichtungen Teile eines solchen Systems von Leonardo schon verwendet, um Weltraumschrott oder Vulkanasche zu tracken. Mit dem System können also generell Partikelvolumen erfasst werden, es muss also nicht per se Regen, Schnee oder Hagel sein.