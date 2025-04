Durch die Mitgliedschaft bei euRobotics wird das Unternehmen aktiv zur Gestaltung der europäischen Robotik-Strategie beitragen und Innovationen in Forschung und Industrie weiter vorantreiben. Michael Garstenauer, Produkt Manager von Keba Industrial Automation sagt: „Unsere Mitgliedschaft bei euRobotics eröffnet uns zusätzliche wertvolle Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit führenden Experten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen in ganz Europa. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Robotik-Community neue technologische Entwicklungen zu fördern und Standards zu setzen und unser Fachwissen in Arbeitsgruppen und Innovationsprojekten einbringen zu können.“

Mit der Aufnahme in euRobotics-Gemeinschaft will der Automatisierungsexperte aus Österreich ein klares Zeichen für die Zukunft der Robotik in Europa setzen und bekräftigt sein Ziel, leistungsstarke, sichere und effiziente Robotiklösungen für verschiedenste Branchen bereitzustellen.