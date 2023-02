Clausen war von 1996 bis 2008 CEO von Danfoss und seit der Jahreshauptversammlung 2009 Vorstandsvorsitzender. Trotz seines Ausscheidens aus dem Vorstand beabsichtigt er, sein starkes Engagement für Danfoss fortzuführen. Damit folgt er der Tradition von Bitten Clausen, die von 1966 bis 1971 eine der weltweit ersten weiblichen Vorstandsvorsitzenden und danach bis 1989 stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Danfoss war.

„Danfoss ist nun ein stärkeres, größeres und globaleres Unternehmen, aber auch ein Unternehmen mit dem klaren Ziel, mit unseren energieeffizienten Produkten und Lösungen einen Beitrag zum «grünen» Wandel und zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. Dies ist ein Ergebnis unserer Geschäftsstrategie, die jetzt um eine ehrgeizige Nachhaltigkeitsstrategie erweitert wird. Es war mir eine große Freude, das Lebenswerk meiner Eltern zum Wohle Südjütlands, Dänemarks und der ganzen Welt zu bewahren. Jetzt ist es an der Zeit, dass die nächste Generation die Führung übernimmt. Dies ist für mich genau der richtige Zeitpunkt", so Clausen.

Clausen wird auf der Jahreshauptversammlung in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens aus dem Vorstand ausscheiden. William Erwin Hoover Jr. hat ebenfalls sein Ausscheiden angekündigt; Karin Dohm wurde als seine Nachfolgerin nominiert. Dohm verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Strategie, Finanzen und Risikomanagement, einschließlich MaRisk und Compliance. Sie war bei der Deutschen Bank als Global Head of Government & Regulatory Affairs tätig und war Partner bei Deloitte (Financial Services). Derzeit ist sie CFO der Hornbach Holding AG & Co. Darüber hinaus wurde Mads Clausen für den Vorstand nominiert.