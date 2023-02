Damit baut Rittal seine Maschinenbaukompetenzen als Competence Center für Automatisierungslösungen weiter aus: „Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Trautmann einen erfahrenen Top-Manager für Rittal Automation Systems gewonnen haben. Er verfügt über hervorragende Expertise im Auf- und Ausbau globaler Marktdurchdringung mit komplexen Produkten, insbesondere im amerikanischen und asiatischen Markt“, sagt Markus Asch, Rittal CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung des global erfolgreichen Familienunternehmens.

Rittal Automation Systems ist im Bereich Automation starker Lösungspartner von Industriekunden im Steuerungs- und Schaltanlagenbau sowie im Maschinenbau. Zum festen Bestandteil des Portfolios zählen Automatisierungslösungen – vom vollautomatisierten Laser-Bearbeitungszentrum über Drahtkonfektionier-Vollautomaten bis zum Handwerkzeug.

Um Kunden zu unterstützen, ihre Prozesse weiter zu automatisieren, sind seit dem 1. Januar 2022 zwei Unternehmen zu Rittal Automation Systems hinzugekommen und bündeln das Knowhow zu einem Kompetenzcenter: die Ehrt Maschinenbau GmbH &Co. KG aus Rheinbreitbach und die Alfra GmbH aus Hockenheim. Die Ehrt Maschinenbau GmbH &Co. KG ist ein weltweiter Marktführer für Stanz- und Biegemaschinen, mit denen Flachmaterial wie Stromschienen oder Profile bearbeitet werden. Die Alfra GmbH setzt seit über 100 Jahren Standards in der Produktion von Elektrogeräten und Werkzeugen zur Metallbearbeitung und entwickelt Anwendungslösungen für die Magnet- und Hebetechnik.