Espelkamp wurde in diesen Tagen erneut zum Zentrum von Hartings jährlicher Strategiekonferenz – dem International Management Meeting (IMM) der Technologiegruppe. Die Führungskräfte aus allen Kontinenten kamen zusammen und erarbeiteten konkrete Pläne, um die Zukunft des Unternehmens zu gestalten.

Das IMM 2025 stand dieses Jahr unter dem Motto „Pioneering Culture and Mindset – in all we do“. Wichtige Aspekte dabei waren die Fortschritte und Umsetzung der All Electric Society unterstützt durch Innovationen von Harting sowie die fortschreitende Globalisierung des Unternehmens. In einer komplexer werdenden Welt möchte Harting seine Organisation und Kultur weiterentwickeln, um sich als Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.