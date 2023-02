Diese Flexibilität ist es denn auch, die es sowohl Havara als auch indigit ermöglicht, eine große Bandbreite von Aufgaben rund um das Thema Digitalisierung abzudecken. Typische Beispiele dafür sind die Realisierung von cloudbasierten CAM-Lösungen, die Programmierung von ERP- oder MES-Schnittstellen, die Implementierung von E-Business-Plattformen oder die Entwicklung professioneller Apps, automatisierter Verfolgungssysteme, moderner Service 4.0-Module oder kabelloser Remote-Control-Tools. Allein diese Auswahl an Projekten zeigt: Die Digitalisierung mittelständischer Geschäftsprozesse hat viele Gesichter. Mal sind Standardlösungen zu realisieren, die sich international bewähren müssen, mal anspruchsvolle Programmierungen für hochspezialisierte Nischenanwendungen. Die Digitalisierungskompetenzen von Havara und indigit sind auch dann gefragt, wenn es um die Transformation manueller Abläufe in automatisierte Prozesse geht, um die komplette Neuentwicklung einer Software – für eine Maschinensteuerung oder ähnliches – oder um die Integration neuer Komponenten in eine vorhandene IT-Umgebung.

Ein großes Feld ist außerdem die Optimierung und das Re-Engineering bestehender Systeme. Als etwa der bekannte Heizelemente- und Thermosensoren-Hersteller hotset jüngst Probleme bei der Modernisierung einer E-Commerce-Software hatte, war es eine Gruppe indischer Programmierer von Havara, die binnen weniger Tage die Industrie 4.0-gerechte Lösung lieferte. Dirk Festerling, der IT-Leiter von hotset, erinnert sich: „Wir waren derart angetan von der innovativen Qualität der neuen Software, dass wir gleich das nächste Projekt definiert haben – die Entwicklung leistungsfähiger Schnittstellen für unser ERP-System.“