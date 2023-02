Big Data, Künstliche Intelligenz und Data Analytics sind zentrale Themen, welche auch für Hilscher eine enorme Rolle spielen. Dabei ist die Lösung eines zentralen Problems besonders wichtig: Wie komme ich an die Daten, die ich benötige? Daten werden in die Cloud geschickt, in Maschinen vorverarbeitet oder auch komplett lokal gehalten. Sensoren müssen zusätzliche Diagnosedaten liefern, ganze Bilder von Vision-Systemen müssen transportiert werden. Hierzu sind neue Technologien wie Time Sensitive Networking (TSN), OPC UA und MQTT nötig.

Erste Prototypen, welche für die benötigte höhere Bandbreite ausgelegt sind, sind bereits am Markt vorhanden, während OPC UA und MQTT schon eine wichtige Rolle bei der Kommunikation von der Feldebene in die Cloud spielen. Hilscher hat sich bereits vor einigen Jahren dazu entschieden, seine netX-Chips für diese neuen Technologien aufzurüsten, wodurch den Kunden neue Technologien sehr einfach zugänglich werden.

In enger Abstimmung mit den Standardisierungsgremien entwickelt Hilscher derzeit auch Prototypen für Single Pair Ethernet (SPE). Damit werden auch einfache Sensoren, die bisher aus Kostengründen nicht vernetzt waren, mit einem Netzwerkanschluss ausgestattet. Über diese neuen zwei-adrigen Datenleitungen lässt sich der Datenpool vergrößern und zum Beispiel Datenanalyse-Tools noch umfassender einsetzen.

Technologische Quantensprünge, wie sie derzeit in der industriellen Kommunikation zu sehen sind, setzen oft auch eine umfassende Standardisierung voraus, um proprietäre Lösungen zu vermeiden. An der Setzung dieser Standards beteiligt sich auch Hilscher, so zum Beispiel als eines der Gründungsmitglieder der Open Industry 4.0 Alliance und forscht zusätzlich seit Kurzem auch am deutschen CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT).

Von Anlagen, die bereits Jahrzehnte in Betrieb sind, bis hin zu modernen Industrie 4.0- Anwendungen, Hilscher greift auf jahrzehntelange Erfahrung zurück, um Ihre Lösung zu vernetzen. Kunden können sich dadurch ganz auf die Entwicklung ihrer eigenen Anwendungen konzentrieren und auf verlässliche Technologie vom Spezialisten für industrielle Kommunikation bauen.