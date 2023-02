Das Unternehmen analysierte gemeinsam mit Analysys Mason, einem weltweit führenden TMT-Consultingunternehmen aus London, die Auswirkungen von 5G auf die Energieeffizienz in drei entscheidenden Branchen, die alle derzeit hohe Treibhausgasemissionen aufweisen und eine Umstellung der Energieeffizienz dringend benötigen: die Energiewirtschaft, das Gesundheitswesen und die Produktion. Die Untersuchung umfasste sowohl eine Lebenszyklusanalyse (LCA) als auch einen Vergleich der Betriebsparameter. Bei der Forschung und Modellierung hat sich gezeigt, dass 5G in genau diesen Bereichen, kombiniert mit anderen Technologien wie Cloud, KI und IoT sowie der Einführung erneuerbarer Energiequellen, einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten kann.

Zusammen mit Virtualisierung, Edge Computing, KI-gestützter Analytik und Cloud kann 5G der Industrie helfen, neue Prozesse als integralen Bestandteil eines Energieeffizienzprogramms zu implementieren, indem es die effizienteste und flexibelste Zuweisung von Ressourcen ermöglicht. Es gibt bereits eine Reihe an Anwendungsfällen, bei denen eine intelligentere Ressourcennutzung zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen kann. Mögliche Beispiele dafür sind die Unterstützung eines intelligenten Energiemanagements, einen geringeren Bedarf an Büroflächen und Geschäftsreisen, effiziente Just-in-Time-Lieferketten, die durch vorausschauende Analysen ermöglicht werden und das intelligente, automatisierte Management des Personen- und Güterverkehrs. „Wenn sämtliche Stakeholder sowie Länder und Branchen weltweit zusammenarbeiten, kann 5G sein volles Potenzial entfalten und so zur Verbesserung der Energieeffizienz und Abwendung der Klimakatastrophe einen wichtigen Teil in der Zukunft beitragen“, so Erich Manzer, Deputy CEO von Huawei Österreich.