Produziert in Europa : Hochfrequenz: Telemeter Electronic bietet Abschlüsse, Abschwächer, Zirkulatoren und Isolatoren

Telemeter Electronic bietet eine Reihe von Hochfrequenz-Komponenten an, die zum Beispiel für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, im Mobilfunk und in der Messtechnik geeignet sind. Das Unternehmen bietet sowohl Standardkomponenten als auch kundenspezifische Lösungen an.