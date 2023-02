Kuljici ist seit rund elf Jahren in der Industrieautomatisierung tätig. Bevor er die Leitung von Hilscher Austria übernahm, war er Sales Manager bei der KEBA-Gruppe und leitete zuletzt den Bereich Vertrieb und Marketing beim österreichischen Software-Lösungsanbieter logi.cals. Die Gründung der Österreich- Niederlassung von Hilscher sieht er als Weiterführung der strategischen Neuausrichtung unter der Leitung von CEO Sebastian Hilscher. „Wir setzen derzeit voll auf Wachstum. Um unsere innovativen Lösungen an den österreichischen Markt zu bringen, braucht es Kundennähe. Insofern war die Gründung der Niederlassung in Linz ein wichtiger Schritt“, so Kuljici. In den kommenden Jahren soll das österreichische Team aufgestockt werden.

Hilscher ist kein Newcomer im Bereich der industriellen Automatisierung. Seit mehr als 35 Jahren überzeugt das Unternehmen mit Kommunikationslösungen auf höchstem technologischem Niveau. Mit der netX-Produktfamilie werden Prozessoren und Software kombiniert, um alle möglichen Kommunikationsanwendungsfälle in der Automatisierung zu realisieren. Kuljici sieht die Aufgabe von Hilscher darin, den Kunden zu ermöglichen, dass sie sich auf ihre Kernprozesse fokussieren können. „Man hat in der Vergangenheit versucht, alles selber zu machen. Aber mittlerweile schafft man den Mehrwert bei den Kernprozessen und andere Bereiche werden mit externen Partnern umgesetzt. Wir nehmen unseren Kunden die Sorgen, wenn es um das Thema Kommunikationstechnik geht. Der Vorteil ist, dass sie somit am Weltmarkt problemlos agieren können. Mit unserer Technologie muss nur die Firmware angepasst werden und schon ist das Gerät für Asien oder die USA geeignet.“