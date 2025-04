Zu den Standorten, die unter die Kooperation fallen, gehört Charbones Vorzeigeanlage in Sorel-Tracy in der Nähe von Montreal in Québec, Kanada. Diese Anlage wird voraussichtlich bis Ende des zweiten Quartals 2025 an das Stromnetz von Hydro-Québec angeschlossen und Strom aus Wasserkraft für den Antrieb der Elektrolyseure für grünen Wasserstoff nutzen.

Anschliessend soll Sorel-Tracy als Blaupause für den Entwurf und die Planung der modularen und skalierbaren Ausrüstung für andere von Charbone entwickelte Standorte dienen. Das nächste Projekt soll im Grossraum Detroit in den USA umgesetzt werden, dem zentralen Produktionsstandort grosser Automobilkonzerne.

"So trägt Charbone zur Dekarbonisierung der Industrie bei."

"Diese strategische Zusammenarbeit mit ABB setzt ein deutliches und wichtiges Zeichen hinsichtlich unseres Angebots für den nordamerikanischen Markt für grünen Wasserstoff", sagte Daniel Charette, Chief Operating Officer der Charbone Hydrogen Corporation. "Beim Sorel-Tracy-Projekt beginnt der Bau in Kürze, und dank des modularen Plug-and-Play-Konzepts kann innerhalb weniger Wochen die Produktion aufgenommen werden. So trägt Charbone zur Dekarbonisierung der Industrie bei."