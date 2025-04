Seit mehr als 25 Jahren verfolgt die GC Corporation das Ziel, erstklassige zahnärztliche Versorgung zu bieten – nicht nur in der Produktentwicklung, sondern auch in der Lieferfähigkeit. Der europäische Standort GC Europe in Löwen, Belgien, beliefert sowohl Vertriebspartner als auch direkt Zahnärzte und -techniker in ganz Europa und im Nahen Osten.

Im Gegensatz zum Pharmahandel, der durch klassische Mittags- und Abendspitzen geprägt ist, erfolgt die Auslieferung bei GC Europe drei- bis viermal täglich zu festgelegten Zeiten. Die Kommissionierung der Artikel läuft kontinuierlich, wobei die Bestellungen bis zu 24 Stunden im Voraus im System erfasst sind. Um dieses zentrale Logistikdrehkreuz weiter zu optimieren, hat GC Europe die bislang größte Investition in seiner Unternehmensgeschichte getätigt, um die Lager- und Kommissionierungskapazitäten erheblich zu erweitern.

"Die neue Installation bietet uns kompakte Lagermöglichkeiten und erhöht gleichzeitig enorm die Effizienz der Kommissionierung. Wir haben unsere Kapazität mehr als verdoppelt, ohne zusätzliche Lagerfläche zu bauen und ohne zusätzliches Personal einstellen zu müssen", sagt Walter Bogaerts, Vice President Supply Chain von GC Europe. Weiter erklärt er, warum die Entscheidung auf KNAPP gefallen ist für die Umsetzung der Automatisierung: „Es war definitiv ein Vorteil, dass KNAPP aus der Pharmaindustrie hervorgegangen ist. Dadurch haben sie eine große Affinität zu unserer Branche. Außerdem war es uns wichtig, dass unser Partner Erfahrung mit der Integration von SAP EWM hat."