Damit soll eine gesamte Produktionsanlage bedient werden. Der Feldversuch wird in einer Fertigungsanlage von ExxonMobil an der US-amerikanischen Golfküste stattfinden. Dabei sollen das bestehende verteilte Steuerungssystem (Distributed Control System, DCS) und programmierbare logische Kontrollsysteme (programmable logic controllers, PLC) mit einem einfachen, integrierten System ersetzt werden, das den Open Process Automation Standard (O-PAS) erfüllt. Das Projekt enthält fortschrittliche Steuerungskapazitäten, die über die Implementierung von OPA-Technologien und -Oberflächen implementiert werden.

„Es ist wunderbar, dass ExxonMobil diesen wichtigen Meilenstein mit Yokogawa erreicht hat und nun den ersten Feldversuch mit einem OPA-System in einer bestehenden ExxonMobil Fertigungsanlage starten kann“, so Ryan Smeltzer, OPA-Program Manager der ExxonMobil Research and Engineering Company. „Das Projekt wird sich den bedeutenden Fortschritt zunutze machen, der bei den Tests von OPA-Komponenten und den O-PAS-Standards in enger Kooperation mit Yokogawa erzielt wurde. Der OPA-Feldversuch ist der nächste Schritt bei der Kommerzialisierung von OPA und beim zusätzlichen Wertgewinn aus unseren Automations- und Kontrollsystemen.“