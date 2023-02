Reuter stellt sich mit all seinem Knowhow und einem beeindruckenden globalen Netzwerk hinter den 20 Jahre jüngeren David Reger – ein weiteres Indiz für das Potential der kognitiven Robotik „Made by Neura“. Dem Team um Reger war es in Rekordzeit gelungen, wesentliche Innovationslücken in der Robotik zu schließen und den Grundstein für einen alltäglichen Einsatz von Robotern an der Seite des Menschen zu legen.

Mit dem Ziel, die Welt der Robotik zu revolutionieren, gewann David Reger 2019 etwa 20 Spezialisten und einen Investor für NEURA Robotics. Nach nur drei Jahren präsentierten die Metzinger den ersten Roboter der Welt, der dank kognitiver Fähigkeiten und elementaren Sinnen wie Sehen, Hören und Fühlen in der Lage ist eigenständig zu agieren und zu lernen – in nahezu jeder beliebigen Umgebungen.