„In Zeiten von Allokation und unterbrochenen Lieferketten, wird der Zugang zu regionalen Produktionsstätten immer wichtiger. Deshalb freuen wir uns, mit SVI Hungary einen wettbewerbsfähigen Standort in der duotec begrüßen zu können,“ sagt Philipp Mirliauntas (CSO duotec).

„Die ESCHA Gruppe hat in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Wir freuen uns, dass wir mit der Beteiligung an SVI Hungary die Möglichkeit haben, unsere Produktionskapazitäten in Europa auszubauen und den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen. Aufgrund der exzellent ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ungarn werden wir unsere Kunden weiterhin zuverlässig und in der gewohnt hohen ESCHA Qualität bedienen können,“ ergänzt Dietrich Turck (Geschäftsführer ESCHA Gruppe).