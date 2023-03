„Auf Basis starker Auftragsbestände und Auftragseingänge sind wir planerisch mit einem ambitionierten Wachstumsziel ins Jahr 2022 gegangen. Trotz einer weiterhin angespannten Lage in der Vormaterialbeschaffung und am Arbeitsmarkt konnten wir unsere Ziele deutlich übertreffen. ESCHA konnte ein signifikantes Wachstum in allen Märkten verzeichnen. Regional sticht insbesondere Europa mit einem Wachstum von über 20 Prozent im Vergleich zu 2021 hervor", so Marco Heck, Geschäftsführer der Escha Gruppe.

"Unseren eigenen Ansprüchen an Lieferzeiten und Liefertreue konnten wir trotz größter Bemühungen nicht zu jeder Zeit gerecht werden. Durch den Kapazitätsaufbau und das angepasste Einkaufsverhalten sehen wir uns auf bestem Weg die Erwartungen unserer Kunden und unsere eigenen Ansprüche zu erfüllen.“, erläutert Heck und ergänzt: „Wir haben in weitere europäische Fertigungsmöglichkeiten in Ungarn und Polen investiert, konnten aber auch alle bisherigen Standorte weiterentwickeln.“