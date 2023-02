Am Stand des österreichisch-deutschen Forschungsprojektes EuProGigant dreht sich während der Messetage alles um die Zustandsüberwachung von Fertigungsprozessen und wie gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Erstellung der dafür benötigten Datenbasis kooperieren können. Die hierfür notwendigen Datenmengen stellen KMU vor zahlreiche Herausforderungen – fehlt es ihnen oftmals an der benötigten Anzahl gleicher Maschinen, um ausreichend Betriebsdaten zu generieren, oder an Möglichkeiten zur Auswertung vorhandener Daten.