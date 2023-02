Die neue Repräsentanz in Kattowitz unter dem Namen Eplan Software & Services Sp. z o.o. hat am 1. Juni ihren Betrieb aufgenommen. Vertrieb, Consulting und Training sind das Kerngeschäft des Unternehmens, das weiterhin die Eplan Lösungen in Polen flächendeckend mit zwei weiteren Niederlassungen in Posen und Danzig vermarktet und unterstützt.

Zum 1. Juni hat Lösungsanbieter Eplan das Unternehmen Eplan Software & Services Sp. z o.o. mit Sitz in Kattowitz gegründet und damit das Eplan Business vom bisherigen Händler AB-Micro übernommen. Mit einer 20-köpfigen Vertriebs- und Consulting-Mannschaft sowie einem eigenen Trainingsbereich übernimmt die neue polnische Niederlassung hiermit alle Aufgaben im Lösungsgeschäft seiner Kunden. Bestehende Kunden werden nach wie vor von Spezialisten betreut, die seit Jahren deren Prozesse im Engineering kennen und begleiten.

Durch die Gründung der neuen Niederlassung, einer eigenen Entwicklungsmannschaft in Polen sowie der Software-Kompetenz der jüngst akquirierten Digital Technology Poland (DTP) steigt Polen innerhalb der Friedhelm Loh Group nun zum zweitgrößten Software-Standort nach Deutschland auf.