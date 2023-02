Zahlreiche interaktive Parts sorgen für einen lebendigen Meinungsaustausch der Besucher untereinander. Per Tablet beispielsweise können User ausprobieren, wie sich ganz konkret Teamwork in der Cloud gestaltet. Weitere Fragen zur Cloud wie Data Security stehen ebenso auf dem Programm wie das Thema Maschinenverkabelung mit Eplan Harness proD. Eine Tipps & Tricks-Session gibt schließlich ganz handfeste Hilfestellung bei aktuellen Fragen rund um die Anwendung der Eplan Lösungen. Last but not least nehmen externe Keynote-Speaker die Besucher mit in Themenbereiche abseits vom klassischen Engineering in der Automatisierung.