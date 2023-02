„ENGEL ist in Osteuropa bereits stark vertreten und geht mit der Übernahme von TMA den nächsten Schritt für weiteres Wachstum in der Region“, sagt Dr. Stefan Engleder, CEO der ENGEL Gruppe. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahren in zahlreichen Kundenprojekten eng zusammen. Ein regionaler Schwerpunkt ist Polen sowie die angrenzenden osteuropäischen Länder. „Die TMA Technologien ergänzen ausgezeichnet das Spektrum an Robotern und Automatisierungskomponenten aus der eigenen Entwicklung und Produktion von ENGEL“, betont Walter Aumayr, Vice President Automatisierung und Peripherie der ENGEL Gruppe.

Ein Schwerpunkt von TMA ist die Automatisierung von In-Mould-Labeling-Prozessen im mittleren Leistungssegment. „Wir haben mit TMA einen Know-how-Träger gewonnen, der die spezifischen Anforderungen dieses Leistungssegments sehr gut kennt und sie mit darauf abgestimmten Lösungen optimal bedient“, betont Engleder. Im Hochleistungssegment wird ENGEL weiterhin mit seinen langjährigen Partnern für die IML-Automatisierung zusammenarbeiten.