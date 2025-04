Embedded-KI ermöglicht es, intelligente Entscheidungen direkt an der Quelle der Daten zu treffen, ohne dass diese an zentrale Recheneinheiten oder gar die Cloud übertragen werden müssen. Dies ist insbesondere in Zeiten von IoT (Internet of Things), Industrie 4.0 und zunehmender Automatisierung von entscheidender Bedeutung. Schon auf der „Electronica“ zeichnete sich der Trend von KI auf Cloud und Edge zu reinen Embedded-KI Systemen ab.

Viacheslav Gromov, Geschäftsführer des Embedded-KI-Anbieter AITAD nennt die wichtigsten Trends, die den Bereich Embedded-KI im Jahr 2025 prägen werden.