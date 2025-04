Bis der neue Rennwagen fahrbereit war, galt es für das Formula-Student-Team, vielfältige Herausforderungen zu meistern. Alexander Schubert: „Unser Team besteht ausschließlich aus Studierenden der Hochschule Pforzheim, deshalb mussten wir neben dem Studium in unserer Freizeit intensiv an diesem großen Projekt arbeiten. Das bedeutete für jeden von uns einen erheblichen Zeitaufwand und jede Menge Leidenschaft.“ Bei den unter­schiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungs­niveaus entpuppte sich vor allem das Teilen von Wissen und Know-how als anspruchsvoll. Auch die konstante Motivation sowie der Umgang mit den Heraus­forderungen in der Fertigung und den Rückschlägen stellten das Team auf die Probe.

Die Größe des Projekts und die oft komplexen Aufgaben erforderten eine sorgfältige Koordination und Zusammen­arbeit aller Mitglieder. Jeder musste bereit sein, zu lernen und sein Wissen in die Praxis umzusetzen, um so zum Gesamt­erfolg des Teams beizutragen. Die verschiedenen Fach­kenntnisse sollten integriert und effektiv genutzt werden. „Trotz aller Heraus­forderungen war es inspirierend zu sehen, wie wir gemeinsam wuchsen und uns den Aufgaben stellten“, resümiert Alexander Schubert. „Wir sahen jeden Rückschritt als Chance, um zu lernen und uns zu verbessern.“

Die Zusammenarbeit mit STÖBER verlief wieder äußerst positiv und angenehm. Alexander Schubert: „Seit Jahren pflegen wir eine partner­schaftliche Beziehung, die auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und Fachkompetenz basiert.“ Bei Fragen oder Anliegen konnten sich die Studierenden stets auf kompetente Ansprech­partner verlassen, die ihnen mit Fachwissen und Engagement zur Seite standen. Egal, ob es um technische Details, Fertigungs­teile oder individuelle Anpassungen und Absprachen ging – das Renn-Team bekam immer schnelle und präzise Antworten.

Nun steht den Studierenden ein spannender Sommer bevor. Vom 13. bis 17. Juli findet das Rennen der FS Switzerland in Geschinen statt. In den Schweizer Alpen kann der RSP24 Jade erstmals seine Leistungs­fähigkeit unter Beweis stellen. Das zweite Rennen veranstaltet FS Czech vom 5. bis 10. August auf dem Gelände des Auto­droms im tschechischen Most. „Die diesjährige Saison werden wir auf dem technisch anspruchsvollen Event der FS Germany vom 12. bis 18. August am Hocken­heim­ring abschließen“, freut sich Alexander Schubert.

Seit 2014 nehmen Studierende aus Pforzheim an diesem inter­nationalen Konstruktions­wettbewerb teil. Mit dem RSP24 Jade gehen sie mit dem mittlerweile siebten Boliden der Edelstein-Reihe und dem vierten Elektro-Rennwagen in Folge an den Start.