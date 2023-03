Laut Pfeffer stand man bei WAGO vor einer Richtungsentscheidung: "Wir standen vor Make-or-buy-Entscheidung, und haben uns für die dritte Option entschieden, eine Partnerschaft. WAGO-Kunden benötigen zunehmend mehr Leistung und Echt­zeit­fähigkeit für die Automatisierung ihrer industriellen Anwendungsfälle. Sie brauchen aber auch mehr IT-Security, höhere Usability, einfache Erweiterbarkeit via Software und eine noch größere Vielseitigkeit in der Einbindung von Sensoriken, Protokollen und Standards in die Automatisierungsebene. All das lässt sich mit ctrlX OS in kürzester Zeit umsetzen.“



ctrlX OS ist für den Real-Time-Einsatz konzipiert und auf allen Ebenen einsetzbar – von der Feldebene über Edge-Devices bis in die Cloud. Durch seine radikale Offenheit hebt es alle bisherigen Grenzen auf und schafft neue Handlungsspielräume für Anwendende. Mit der Installation von ctrlX OS erhalten sie Zugang zum gesamten Ökosystem. Dabei bietet sich eine immense Bandbreite an Apps, die im ctrlX Store zum Down­load bereitstehen. Ursprünglich kam das Betriebssystem exklusiv auf der Steuerung ctrlX CORE aus der Welt des Automatisierungsbaukastens ctrlX AUTOMATION zum Einsatz. Jetzt öffnet Bosch Rexroth es als separate Lösung für das industrielle Umfeld. Dadurch entstehen Möglich­keiten der Kollaboration, die es bislang im Markt nicht gab.