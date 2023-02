Als Unit-Leiter betreut seit Mitte September Michael Jandl (38) bei TAT die Fusion der Bereiche Systemtechnik und Robotik zum neuen Zweig Automatisierungstechnik. Von den Aufgaben- und Funktionsverteilungen im Team über die Koordination und Kooperation mit der Werkstatt bis hin zum Projektmanagement erfüllt der neue Mitarbeiter zukünftig die unterschiedlichsten Führungsaufgaben. Besonders spannend findet er dabei die finalen Projektrealisierungen bei den Automationslösungen. Vor TAT war der Absolvent des Linzer Technikum – HTL Paul-Hahn-Straße in der Intralogistik und Baubranche beschäftigt, wo er wertvolle Erfahrungen im Projekt- und Führungsmanagement sammelte. Bei TAT schätzt er das soziale Arbeitsklima und die fachliche Kompetenz, die gerne untereinander geteilt wird.

Um den technischen Vertrieb im Gebiet Steiermark, Kärnten und Osttirol kümmert sich zukünftig Gabriel Kogler (31). Sein Aufgabenbereich gestaltet sich sehr abwechslungsreich und umfasst unter anderem die Bestandskundenpflege, die Neukundengewinnung sowie die Produktpräsentationen und die Angebotslegung für Projekte. Kogler startete seine technisch-schulische Laufbahn an der HTL-Zeltweg im Bildungszweig Bautechnik. An der Montanuniversität Leoben studierte er Engineering mit fachlichen Schwerpunkten im Schwermaschinenbau, in der Werkstoffwissenschaft für Raumfahrttechnik sowie in der Automatisierungstechnik. Beruflich führte sein Weg vom Chefkonstrukteur zum System Architect bei einem renommierten österreichischen Automotive-Unternehmen. Während des Corona-Lockdowns bildete er sich über den Digital University Hub Graz im Bereich Ökonomie weiter.

Eine neue Herausforderung in der Auftragsabwicklung für Getriebe, Kupplungen und Motoren hat Goran Andjelkovic (36) angenommen. Sein Aufgabenbereich umfasst beispielsweise die Angebotsgestaltung, die Getriebeauslegung sowie etwaige Reklamationsbearbeitungen. Ursprünglich war der neue Mitarbeiter in der KFZ-Branche als Serviceberater und KFZ-Techniker mit Meisterprüfung tätig. Im zweiten Bildungsweg absolvierte er erfolgreich die Abendschule des Linzer Technikum – HTL Paul-Hahn-Straße im Zweig Maschinenbau.