Die fortschreitende Digitalisierung industrieller Umgebungen macht es für Sicherheitsteams immer wichtiger, vollständige Transparenz und nahtlose Verknüpfungen zwischen IT- und OT-Netzwerken zu sichern. Aus diesem Grund gehen Dragos Inc. und Yokogawa eine globale Partnerschaft ein.

„Die Partnerschaft mit Yokogawa ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Mission, um industrielle Umgebungen weltweit zu sichern“, erklärte Robert M. Lee, CEO und Mitbegründer von Dragos – einem Anbieter von Cybersicherheitslösungen für OT-Umgebungen. „Indem wir die branchenführende OT-Cybersicherheitsplattform von Dragos mit der umfassenden Expertise von Yokogawa in der industriellen Automatisierung kombinieren, schaffen wir für Unternehmen unvergleichliche Transparenz und Schutz ihrer kritischen Infrastruktur. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, umfassende OT-native Netzwerktransparenz und -überwachung bereitzustellen.“

Katsunori Iijima, General Manager of Cybersecurity Management bei Yokogawa Electric Corporation kommentierte: „Dank der Partnerschaft mit Dragos können wir unseren Kunden umfassende Cybersicherheitsdienste auf globaler Ebene und eine optimale OT-Sicherheitslösung anbieten, die sich nahtlos in unsere CENTUM VP-Plattform integrieren lässt. So können sich unsere Kunden voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir ihre kritischen Assets schützen.“