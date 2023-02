Wir müssen mehr in die Bildung investieren und die kommenden Generationen schon ganz früh mit den nötigen Grundfertigkeiten vertraut machen - als Basis für die spätere Anwendung von Robotik und Automation – darin sind sich immer mehr Regierungen, Industrieverbände und Unternehmen einig. Neben der internen Weiterbildung von Mitarbeitern im Unternehmen tragen auch externe Schulungsangebote dazu bei, das langfristige Ziel der datengestützten Produktion zu erreichen. Roboterhersteller wie ABB, FANUC, KUKA und YASKAWA begrüßen in ihren Roboterkursen in mehr als 30 Ländern weltweit jedes Jahr zwischen 10.000 und 30.000 Teilnehmer.

Die Robotik verändert die Berufsbilder von Fabrikarbeitern zum Positiven. Wie die „Great Resignation“, die jüngste große Kündigungswelle in den USA zeigt, streben die Menschen nach einem modernen Arbeitsumfeld, in dem sie sich eine Karriere aufbauen können. Neue Fortbildungsmöglichkeiten im Umfeld der Robotik sind für Unternehmen und Arbeitnehmer gleichermaßen eine Win-Win-Strategie: Schmutzige, langweilige und gefährliche Aufgaben werden automatisiert, während die Menschen Schlüsselqualifikationen für den Industriearbeitsplatz der Zukunft erwerben und damit ihre Verdienstmöglichkeiten während ihrer gesamten Berufslaufbahn erhöhen.