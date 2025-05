Janitza präsentierte ein breites Portfolio an Möglichkeiten für die optimierte Messdatenerfassung sowie die dazugehörige Software GridVis. Der Energieanalysator UMG 800 setzt etwa neue Maßstäbe im Energiemonitoring. Das UMG 800 sorgt bis auf die Maschinenebene für Transparenz und lässt sich platzsparend z. B. in Tap-Off-Boxen integrieren. Mit dem tiefgehenden Einblick in die Stromverbräuche können gezielt Maßnahmen ergriffen werden, um die Energieeffizienz zu steigern und Energiekosten zu senken. Der modulare Energieanalysator kann durch bis zu sechs verschiedene Erweiterungsmodule individuell angepasst werden, die sich mühelos per Plug-and-play integrieren lassen. So können z. B. Strommesseingänge und Digitaleingängen ergänzt werden. Alle Module sind beliebig miteinander kombinierbar. Trotz der umfangreichen Erweiterungsmöglichkeiten bleibt die Lösung mit nur 2 TE für das Basisgerät und 1-4 TE pro Modul platzsparend und kosteneffizient. Mit OPC UA, zwei Ethernet-Schnittstellen, einer RS485-Schnittstelle sowie einem Modbus TCP/IP Gateway (für bis zu 31 Slaves) ist eine nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen möglich. Der integrierte Webserver sorgt für eine einfache Inbetriebnahme, Konfiguration und Überwachung.