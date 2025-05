Das 1936 zunächst in Prag gegründete Familienunternehmen hat sich vom Pumpenhersteller zu einem Komplettanbieter für technische Lösungen entwickelt. Zu den Standorten in Linz und Wien sowie mehreren Außenstellen in Österreich kommen noch Standorte in Tschechien und der Slowakei. Insgesamt beschäftigt Schmachtl rund 250 Leute, 180 davon in Österreich. Der Gruppenumsatz lag 2023/24 bei 117 Mio. Euro.

Seit April führt Kari Schmachtl - gemeinsam mit Stefan Schafferhofer - die Firma in dritter Generation. Bereits vor zwei Jahren hat man für die Arbeit im Unternehmen eine "agile Kreisorganisation" implementiert - ein System mit flachen hierarchischen Strukturen, das stark auf Rollen und Eigenverantwortung setzt. "Es zieht Leute an, die Ideen haben und umsetzen wollen", ist Schafferhofer überzeugt.

Das Geschäft von Schmachtl verteilt sich auf vier Standbeine: Energietechnik, Automation und Robotik, Prozess- und Umwelttechnik sowie Elektrokomponenten- und Schaltschrankbau. Das Unternehmen produziert nicht selbst, sondern entwickelt und programmiert maßgeschneiderte Lösungen für die Kunden und deren Probleme. "Wir sind der Ansprechpartner, der die Energiewende möglich macht und zu Ende denkt", formuliert es Schafferhofer.