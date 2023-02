Das Ziel ist ehrgeizig: Bei dem im Oktober 2019 vorgestellten Projekt Gaia-X geht es darum, Europas Digitalisierung unabhängiger von den mächtigen IT-Konzernen aus den USA und China zu machen. Die Flut der Daten wird immer größer. Deshalb wird nun auf Initiative von Frankreich und Deutschland an einem gemeinsamen Konzept zum Daten-Management gearbeitet.

Deutschland stellt in den nächsten Jahren knapp 200 Millionen Euro für das Vorhaben zur Verfügung. Auf dem zweiten Gipfeltreffen zum Projekt Gaia-X im November 2021 in Mailand gab es allerdings auch Kritik an ausufernden bürokratischen Strukturen und fehlenden konkreten Umsetzungen. Auch das Verhältnis zu den großen internationalen IT-Konzernen ist unklar. Es bleibt also viel zu tun.