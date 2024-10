Die Oktober-Ausgabe ist da : Das lesen Sie im neuen AUTlook

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Im neuen AUTlook dreht sich alles um die Themen, die in der Branche derzeit heiß diskutiert werden. Wie seht die Umsetzung der NIS2-Richtlinie in der Praxis aus? Und welche Anwendungen von künstlicher Intelligenz setzen sich tatsächlich durch? All das und viele weitere Highlights lesen Sie im neuen AUTlook.