ABB, KUKA & Co.: Die neuesten Entwicklungen in Sachen KI

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bestimmt zunehmend über Sein oder Nichtsein in der industriellen Produktion. Insbesondere europäische Unternehmen laufen Gefahr, in dieser Spitzentechnologie den Anschluss zu verlieren. Dabei sind industrietaugliche KI-Lösungen in allen Ausprägungen verfügbar und einfacher denn je zu realisieren.

Wird Cybersecurity unterschätzt?

Die NIS2-Richtlinie sorgt für Nervosität in der Industrie. Martin Stemplinger, CTO von ondeso, erklärt, wie Unternehmen angesichts der anspruchsvollen Regularien und wachsender Cyberbedrohungen den Spagat zwischen Produktionssicherheit und moderner IT-Infrastruktur meistern.

Automatisierung im Sondermaschinenbau

Fachkräftemangel, volatile Lieferketten und steigende Energiepreise machen deutlich: Wer auch in Zukunft wirtschaftlich und effizient produzieren will, muss auf durchgängige und intelligente Automatisierung setzen. Michael Ott von Micros Automation, einem Südtiroler Spezialisten für die Planung und Umsetzung individueller Automatisierungslösungen im Sondermaschinenbau, erklärt, wie Automatisierung im Mittelstand gelingt.

Rückenwind für die Automatisierer

Rückblick auf die Hannover Messe von der in diesem Jahr positive Signale ausgehen: Künstliche Intelligenz, Automatisierung und Digitalisierung sorgen für Effizienzsprünge in der Industrie.