Der Logistikdienstleister Dachser hat seine Forschungspartnerschaft mit der Fraunhofer-Gesellschaft zum 1. Februar 2025 erweitert. Im Rahmen des Dachser Enterprise Lab, das seit 2017 Wissenschaft und Logistikpraxis in interdisziplinären Innovationsteams vereint, kooperiert das Familienunternehmen nun neben dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund auch mit dem Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS aus Sankt Augustin bei Bonn.



„Ein zentrales Potenzial für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Logistik liegt in der Verarbeitung unstrukturierter oder unterschiedlich formatierter Daten. Hier bietet die Branche viele Anwendungsmöglichkeiten für die Optimierung und Automatisierung komplexer Prozesse in Warenflüssen und Lieferketten oder in der Kundenkommunikation. Mit Blick in die Zukunft werden KI-Lösungen immer wirksamere Werkzeuge für den Menschen sein. Deshalb freuen wir uns sehr, zusammen mit Dachser und unseren Dortmunder Kollegen vom Fraunhofer IML die Nutzung von KI in der Logistik und bei Dachser weiter voranzutreiben", sagt Prof. Dr. Stefan Wrobel, Institutsleiter des Fraunhofer IAIS.

