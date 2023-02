„Innovative Impulse werden für zukunftsfähige Lösungen der aktuellen Herausforderungen wie flexiblere Produktionssysteme, umweltfreundliche Produktion oder mehr Zusammenarbeit auf digitalen Plattformen dringend benötigt. Eine enge europäische Zusammenarbeit im Wissensdreieck Bildung-Forschung-Innovation ist essenziell, um diese Impulse zu schaffen. Ich freue mich daher, dass mit dem neuen Co-Location Center East das vielfältige Angebot des EIT Manufacturing direkt in Wien genützt wird“, so Dr. Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF). In seiner Koordinationsfunktion für das Horizon Europe Programm in Österreich ist das BMBWF auch für die Aktivitäten des EIT hierzulande zuständig. Der Bundesminister betont den Mehrwert des EIT Netzwerks und ermutigt Organisationen im produzierenden Bereich, die Angebote des EIT Manufacturing zu nutzen.

Im Anschluss an die Festansprachen und die Podiumsdiskussion konnten sich die Teilnehmer einen Überblick über die laufenden Aktivitäten, Initiativen und Programme des EIT Manufacturing in den Bereichen Innovation, Education, Business Creation und RIS (Regional Innovation Scheme) verschaffen. So wurde beispielsweise ein mobiles Luftreinigungsgerät mit integrierter Desinfektionsfunktion demonstriert, welches 2020 im Zuge einer speziellen Projektausschreibung gefördert und unter Beteiligung des Instituts für Fertigungstechnik und Photonische Technologien der TU Wien entwickelt wurde. Auch unterstützte Start-ups (SentryNode), die Gewinnerin des LEADERS Bewerbs, Angela Ivanova (LAM’ON), und Projektleiter von geförderten Projekten (u.a. DeCoTe) waren vertreten, um ihre Innovationen und Leistungen zu präsentieren. Darüber hinaus stellte das CLC East Team die Projekte MIT.IC.AT und EuProGigant vor. EuProGigant, mit CLC East als Projektpartner, ist das Gaia-X Leitprojekt im Produktionsumfeld für eine smarte und souveräne Nutzung von Daten in der Produktion. Das Team informierte Interessierte über die nächsten geplanten Aktivitäten, wie beispielsweise den Manufacturing Day am 1. Juni 2022 im Zuge der ViennaUP’22 und das bereits zum zweiten Mal stattfindende Start-up Programm „Discover Vienna: Manufacturing Edition“.