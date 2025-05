Christoph Schell, der seit über zehn Jahren in den USA lebt, war davor viele Jahre in Asien und kennt die weltweiten Märkte, die so wichtig sind für die Ambitionen des KUKA Teams: "Ich bin begeistert vom weltweiten Spektrum und Erfolg der KUKA Gruppe und überzeugt von den Wachstumsperspektiven, die gerade durch das Zusammenspiel von Robotik, Automatisierung und KI die Welt des Arbeitens und des täglichen Lebens verändern werden. Es ist mir eine Ehre, diese Entwicklung künftig als globaler KUKA CEO voranzutreiben. Ich freue mich aufs KUKA Team.”

KUKA Aufsichtsratsvorsitzender Andy Gu: „Wir freuen uns, mit Christoph Schell einen versierten und international erfahrenen Top-Manager als neuen KUKA CEO gefunden zu haben.“