„Ich freue mich auf die Kooperation mit Christian Scherrer und auf die Zukunft, die uns bevorsteht. Wir kommen vom Data Science-Consulting, hoch spezialisiert auf KI und wandeln uns immer mehr in ein SaaS-Unternehmen mit einem KI-Softwareportfolio. Dieser Wandel wird uns begleiten und damit verbunden auch ein starkes Wachstum. Seine Tätigkeit wird dabei eine zentrale Rolle spielen.“, sagt Rico Knapper, Geschäftsführer bei anacision. In seiner Verantwortung als Chief Revenue Officer für den gesamten Go-To-Market-Bereich der anacision kann Christian Scherrer auf die funktionsübergreifende Expertise in der Skalierung SaaS-basierter Geschäftsmodelle zurückgreifen. Durch die strategische Neuausrichtung des Marketings, Sales sowie Pre-Sales wird das Unternehmen seinen Wachstumskurs stärken und beschleunigen.