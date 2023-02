„Wir freuen uns, dass wir Herrn Stepken für den Vorstandsvorsitz der TÜV SÜD Stiftung gewinnen konnten“, unterstreicht Wolfgang A. Herrmann, Vorsitzender des Kuratoriums der TÜV SÜD Stiftung. Er betont zudem: „Wir danken in diesen Tagen insbesondere Horst Schneider für seinen langjährigen und enorm erfolgreichen Einsatz für unsere Stiftung: Dank seiner hervorragenden Arbeit hat die TÜV SÜD Stiftung seit 2015 viele junge Menschen für Technik und Naturwissenschaften begeistern können.“

Die TÜV SÜD Stiftung unterstützt mit zahlreichen Projekten die Bildung junger Menschen im MINT-Bereich, also in Mathematik, Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Technik. Sie ist zudem einer der beiden Eigentümer von TÜV SÜD. Als designierter Stiftungsvorsitzender bleibt Axel Stepken damit auch in Zukunft dem Unternehmen eng verbunden, dem er seit vielen Jahren vorsteht: Der heute 63-Jährige gehört dem Vorstand der TÜV SÜD AG seit 2002 an, hat den Prüfdienstleister seit 2007 als Vorstandsvorsitzender geführt und wird dieses Amt auf eigenen Wunsch zum Jahresende 2022 abgeben.