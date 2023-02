Mit der Errichtung des AVL Hydrogen and Fuel Cell Test Centers in Graz wurde 2018 begonnen. Die Einrichtung hat bereits 2020 ihren Betrieb aufgenommen und ist aktuell mit sechs Prüfständen belegt. Das Projekt ist eines der größten Bauvorhaben der jüngeren Unternehmensgeschichte von AVL. Neben dem Zentrum in Graz unterhält AVL noch ein ebenfalls neu errichtetes Fuel Cell Test Center in Vancouver, Kanada. Im Bau befindlich ist ein weiteres Fuel Cell Test Center in Kecskemet, Ungarn.

Helmut List, Vorsitzender der Geschäftsführung: „Die Nachfrage nach elektrischer Energie wächst unaufhörlich, zugleich stehen wir vor der Herausforderung, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie bietet hierfür vielversprechende Lösungen, die wir bei AVL entwickeln und mit unseren Testmöglichkeiten bis zur Marktreife bringen. Schon vor einigen Jahren haben wir uns als führendes Unternehmen in dieser Zukunftstechnologie etabliert und bauen diese Position nun mit unserem neuen Testzentrum weiter aus.“

Fakten zum AVL Hydrogen and Fuel Cell Test Center

Hochmodernes Testfeld für Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Anwendungen