Jüngst lieferte das Unternehmen einen Ripscanner an die Krauss LTD, einem führenden Birkenverarbeiter in Lettland. Krauss beschäftigt sich seit 2001 mit der Produktion von Möbelteilen, Leisten und Leimteilen und übernimmt die gesamte Verarbeitung vom Sägeholz bis zum Fertigprodukt sowie die Verwertung der Holzabfälle zu Brennstoffbriketts. Die Firma war auf der Suche nach einer wirtschaftlichen Lösung zur Steigerung von Ausbeute, Qualität und Leistung. Für diesen Anwendungsfall kombinierten die Konstrukteure von Paul das neuentwickelte Rip Scanning System mit einer CGL Auftrennkreissäge, die über vier bewegliche Sägebüchsen in Teleskopbauweise verfügt.

Die unbesäumte und getrocknete Brettware wird abgestapelt, vereinzelt und von oben und unten mit Kameras im Längsdurchlauf erfasst. Die Scannersoftware erkennt die zuvor definierten Fehler und die Brettgeometrie und optimiert anhand der hinterlegten Stückliste. Unter Berücksichtigung der Dreh- und Positioniermöglichkeit des Brettes sowie der Verstellung der Sägeblätter, berechnet die Software das optimale Schnittbild. Bei Bedarf sind auf demselben Brett zwei unterschiedliche Schnittrichtungen durch einen Rückläufer möglich, was die Optimierung steigert. Außerdem kann der Scanner mit den vorliegenden Daten zusätzlich das Optimierungsergebnis für einen nachfolgenden Kappprozesses einfließen lassen.

Ist ein Werkstück erfasst und das Schnittbild berechnet, wird es der Auftrennkreissäge zugeführt. Das automatische, kameragestützte Beschickungssystem AB920_SPOT erkennt die Lage und richtet es nach Vorgabe des Scanners optimal aus. Die Sägeblätter der CGL fahren schnell in Position, bevor das Brett durch die Kreissäge fährt. Die im Gleichlauf arbeitende CGL zeichnet sich durch eine präzise Werkstückführung, eine sehr gute Schnittqualität und minimale Schnittfugen aus. Sie stellt ihre Stärken vor allem beim Breitenzuschnitt von getrockneten Harthölzern unter Beweis, kann aber auch bei zahlreichen anderen Anwendungen punkten. Mit bis zu vier Verstellungen in Teleskoptechnik erreicht die CGL maximale Flexibilität und einen minimalen Sägeblattabstand.

Der Kunde zeigte sich bereits unmittelbar nach der Installation seiner Anlage zufrieden, da in kurzer Zeit die Effizienz der Produktion messbar stieg. Der Scanner nimmt dem Bediener die ehemals manuelle Beurteilung vollumfänglich ab und entlastet ihn damit um eine anstrengende Tätigkeit. Außerdem teilt der Scanner die Werkstücke um ein vielfaches schneller und genauer ein, als ein Bediener dies visuell tun kann.