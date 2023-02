RX250 gehört zur zweiten RoboHelix-Generation und erfordert eine lineare Kraft von 25.000 kg. Hayel Smair erläutert: „Was wir suchten, war ein präzises, servobasiertes Design mit hoher Leistung, Schnelligkeit und Effizienz. Traditionelle hydraulikbasierte Systeme sind unhandlich, und es fehlt die Feinsteuerung.“ Bei den insgesamt acht NC-Achsen im Innenraum der Maschine reduzieren nun Beckhoff-Antriebe und -Motoren mit One Cable Technology (OCT) den Verkabelungsaufwand und damit auch den Zeitaufwand für die Montage. Dr. Budhaditya Majumdar ergänzt hierzu: „In unserer vorherigen Maschine war die Bewegungsregelung impulsgesteuert. Jeder der Motorantriebe hatte vier Differenzialpaare für die Bewegung und vier Differenzialpaare für die Encoder-Rückmeldung zur SPS, und es dauerte sehr lang, bis alle acht Motoren ordnungsgemäß verdrahtet waren. Mit OCT genügt hingegen ein Klick für die Servoverstärker AX5000 und die Servomotoren AM8000.“ Für niedrige Drehmomente kommen auch Schrittmotoren des Typs AS2023 in Kombination mit den Schrittmotorklemmen EL7041 zum Einsatz.

RoboHelix-Maschinen erfordern eine hochpräzise synchrone Bewegungssteuerung. Benutzergenerierte Daten werden über die cloudbasierte Software HelixNinja in das Gerät geladen. Diese Informationen werden weiterverarbeitet, um Koordinaten in der 3D-Ebene zu generieren und so den Prozess der Umformung einer flachen Scheibe in eine Wendel zu emulieren. Diesen Koordinaten folgen die Motoren synchron bei der Herstellung der Wendel. „Bei unserer vorherigen Maschine ging die synchrone Bewegung auf Kosten der Leistung und Flexibilität“, sagt Dr. Budhaditya Majumdar. „Mit der Kurvenscheiben-Funktion TwinCAT NC Camming (TF5050) ist jetzt jederzeit und überall eine relative synchrone Bewegung möglich. Abmessungen und Toleranzen sind kein Problem, sobald die Motoren und Antriebe kalibriert sind.“