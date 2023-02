Dabei zeigt sich ein Trend auf der automatica: Viele Neueinsteiger beschäftigen sich mit softwarebasierten Themen der Robotik und Automation, allem voran mit dem Topthema Künstliche Intelligenz. Eine Reihe von Start-Ups fokussiert darauf, mit möglichst einfachen Lösungen, Standardroboter für KI-Anwendungen zu qualifizieren.



Wie gut das bereits gelingt, beweisen die Spezialisten von Micropsi Industries und Robominds. Mit der KI-basierten Robotersteuerung Mirai von Micropsi können Industrieroboter ihren Arbeitsbereich mit Kameras wahrnehmen und ihre Bewegungen an die Gegebenheiten anpassen. Für das Programmieren der Roboter sind keine Programmier- oder KI-Kenntnisse erforderlich.



Auch Robominds zeigt auf seinem automatica-Messestand, wie sich Roboter mit leistungsfähigen Steuerungen und Bildverarbeitungssystemen für KI-Anwendungen aufrüsten und besonders einfach bedienen lassen. Die Lösungen des Münchner Start-Ups bewähren sich bereits vielfach in der Praxis.



Mit von der Partie ist natürlich auch das Robotik-Einhorn (Unternehmen mit einer Bewertung größer einer Milliarde US-Dollar) Agile Robots. Das von Zhaopeng Chen und Peter Meusel aus dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) ausgegründete Unternehmen sieht die Zukunft der Robotik ebenfalls in der KI-Unterstützung und will die Lücke zwischen Robotik und KI mit wegweisenden Entwicklungen schließen.



Wer bei aller Begeisterung für die neuen Möglichkeiten die Sicherheitsaspekte bei KI-Anwendungen nicht aus den Augen verlieren will, sollte sich bei Lakera AI umsehen. Das Schweizer Sicherheitsunternehmen bündelt in seinen Lösungen fortschrittlichste KI-Erkenntnisse, um Fehlervermeidung und Zuverlässigkeit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu garantieren.