Auch in der Pelletiertechnik hat das Thema sichere Fernwartung mit der wachsenden Anlagenzahl an Relevanz gewonnen. In der Vergangenheit wurden zu viele Mitarbeiter für die Wartung und Störungsbehebung beim Kunden vor Ort benötigt, was sich deutlich in den Kosten widerspiegelte. So wurde nach einer Lösung gesucht, welche einen einfachen und sicheren Fernzugriff auf die Anlagen bietet. Mit Secomea hat Routeco einen Partner an Bord, welcher einen sicherheitszertifizierten Fernzugriff in Echtzeit ermöglicht und zudem smart in der Umsetzung ist. Durch dessen Einsatz können nun die Kundenanlagen von der Ferne aus stressfrei und kostengünstig überwacht und gewartet werden. Mittlerweile wird in jeder Anlage ein sogenannter „SiteManager“ als industrieller Router und Edge-Device verbaut.