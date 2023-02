Das Projekt „Exploiting the potential of reinforcement learning for continuous optimisation of complex and dynamic systems“ (REINFORCE) wird unter der Projektnummer 887500 vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) im Rahmen der Ausschreibung 2020 des Programms „IKT der Zukunft“ gefördert. Fraunhofer Austria setzt das Projekt gemeinsam mit der Universität Innsbruck, dem VRVis Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung und dem ungarischen Institute for Computer Science and Control – SZTAKI sowie den Firmen Engel und Bosch um. Das Projekt läuft seit Jänner 2022 und endet im Juni 2024 nach einer Laufzeit von 30 Monaten.