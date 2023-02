Structura-X lädt weitere Cloud-Service-Provider zur Mitarbeit ein. Gemeinsames Ziel der Initiative ist es, bestehende Infrastrukturdienste in einem Ökosystem für europäische Datensouveränität zusammenzuführen und eine übergreifende europäische Cloud-Infrastruktur zu schaffen. Nutzer können ihre Dienste und Datenräume in einer von Gaia-X anerkannten Infrastruktur testen und einsetzen.



Structura-X wird eng mit Gaia-X zusammenarbeiten, was u. a. den technischenRahmen für die Datenhoheit definiert. Gleichzeitig wird Structura-X die notwendige Skalierbarkeit ermöglichen, die für eine neue sektor- und länderübergreifende Zusammenarbeit in der Cloud notwendig ist. Die bisherige Fragmentierung des europäischen Cloud-Marktes wird damit überwunden.