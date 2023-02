Das Technologieunternehmen investiert rund 7 Millionen Euro in die Gestaltung des neuen, auf die Anforderungen der neuen Arbeitswelt abgestimmten Headquarters. Atos bekennt sich damit klar zum Wirtschaftsstandort Österreich und plant überdies, allein in den Jahren 2022 und 2023 mehr als 250 neue MitarbeiterInnen – von Lehrlingen bis hin zu erfahrenen Senior Experts – einzustellen.

Ein essenzieller Aspekt bei der Auswahl des neuen Standortes war die Einsparung von CO2: Dank der zentraleren Lage und der besseren öffentlichen Anbindung im Vergleich zum bisherigen Standort in Wien Floridsdorf spart Atos jährlich 35 Tonnen CO2 ein. Bis Jänner 2023 soll die Übersiedlung abgeschlossen werden.

Neugestaltung der Arbeitsumgebung

Die Atos-MitarbeiterInnen waren von Beginn an in die Gestaltung ihrer zukünftigen Arbeitsumgebung eingebunden. Dazu wurde bereits 2019 ein eigenes Projekt mit dem Titel „New Way of Work“ ins Leben gerufen. In regelmäßig stattfindenden Umfragen und Workshops, an denen sich alle Interessierten aus der Belegschaft beteiligen konnten, wurde an der konkreten Umsetzung gearbeitet.



„Wir wollen ein inspirierendes Arbeitsumfeld für unsere MitarbeiterInnen schaffen. Die innovative Raumaufteilung und die technische Ausstattung sollen die Zusammenarbeit und die Kreativität fördern und das hybride Arbeiten ermöglichen“, so Johann Martin Schachner, CEO Atos Österreich.

Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Österreich

Die Atos-Gruppe hat sich bereits frühzeitig mit den Bedürfnissen der MitarbeiterInnen und deren Anforderungen an eine neue Arbeitswelt auseinandergesetzt und diesen Prozess gestartet, als ‚New Way of Work‘ noch mehr Buzzword als Realität war. Dass wir in Österreich nun die weltweit erste Niederlassung innerhalb der Atos-Gruppe sind, die dies umsetzt, macht mich nicht nur stolz, sondern bedeutet auch ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort und Arbeitsmarkt in Österreich. Dieser für uns sehr wichtige Meilenstein in unserer inzwischen fast 30-jährigen Unternehmensgeschichte in Österreich soll auch unsere Kunden als Best Practice für die Gestaltung ihrer eigenen Transformation dienen“, fügt Schachner hinzu.